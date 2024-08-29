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Адвокат Камински сообщил, что Дуров скоро внесет залог в 5 млн евро

Адвокат Давид-Оливье Камински заявил, что Павел Дуров пока не внес залог в размере 5 миллионов евро, запрошенный судом Франции, но скоро сделает это, пишет РИА Новости .

«Да, он (залог — Прим. ред.) будет внесен в ближайшее время», — сказал юрист.

Ранее основатель Telegram покинул здание суда в Париже на частном автомобиле.

Ему было предъявлено обвинение в соучастии в администрировании Telegram с целью совершения незаконной транзакции организованной группой.

Дурову запрещено покидать территорию Франции и он должен внести залог в размере 5 млн евро. Парижский суд обязал его появляться в полиции два раза в неделю.

Он обвиняется в шести правонарушениях, в числе которых администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Адвокат назвал обвинения против Дурова абсурдными.

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Его обвиняли в отказе в сотрудничестве по киберпреступлениям в Telegram. Ранее стало известно, что брата бизнесмена Николая Дурова объявили в розыск во Франции.