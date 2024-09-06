Telegram заявил о неизменной политике модерации в отношении приватных чатов

Telegram на фоне задержания его основателя Павла Дурова заявил, что не менял политику модерации в отношении приватных чатов, сообщает ТАСС .

Соответствующая публикация появилась на странице мессенджера в соцсети X. В Telegram отметили, что пользователь всегда может пожаловаться модераторам на сообщения из любой группы. Это будет работать как пересылка.

В заявлении мессенджера также говорится, что приватные чаты не потеряют свой статус, хотя пользователь может сообщить модераторам о новом «входящем» чате.

Ранее портал TechCrunch написал, что Telegram начнет модерацию приватных чатов после задержания Дурова французскими властями.

Также мессенджер убрал из раздела FAQ фразу: «Все чаты Telegram и групповые чаты являются приватными между их участниками». Оказалось, что ее перенесли в другой раздел.