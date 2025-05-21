Дуров готов дать показания в Румынии по вопросу вмешательства в выборы

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что готов приехать в Румынию и дать показания по вопросу возможного вмешательства в выборе в стране, сообщает РИА Новости .

«Я готов приехать и дать показания, если это поможет румынской демократии», — написал он в соцсети X с репостом заявления бывшего кандидата в президенты страны.

Ранее Дуров заявил, что одна из европейских стран требовала ввести цензуру в мессенджере в связи с президентскими выборами в Румынии. Он категорически отказался это делать и рассказал об этом в своем канале.

18 мая в Румынии прошел второй тур президентских выборов, которые состоялись на фоне политического кризиса. После обработки голосов стало ясно, что мэр Бухареста Никушор Дан получил 53,60% голосов.

Поражение признал лидер националистической партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион. Он набрал 46,40%.