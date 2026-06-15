Дуэт Маликовых выступил в Подольске в День России

Праздничный концерт прошел 12 июня в детско-юношеском центре «Родина» в Подольске. Московский семейный дуэт Андрея и Алены Маликовых представил воспитанникам лагеря программу из 14 песен о героическом прошлом и любви к Отчизне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выступление состоялось в День России на базе детско-юношеского оздоровительного центра «Родина». Дуэт, работающий в жанре академической эстрады, подготовил специальную программу, направленную на духовно-нравственное воспитание молодежи.

Андрей и Алена Маликовы — профессиональные исполнители с классическим вокальным образованием. Коллектив существует много лет, артисты выступают как вокалисты, а также организуют и ведут крупные мероприятия. В программу для подопечных лагеря вошли произведения о героическом прошлом предков, песни о любви к Родине и современные композиции. Концерт был выстроен драматургически: вокальные номера сопровождались беседами с аудиторией и интерактивными элементами.

«Для нас большая честь выступать в этом центре и нести детям то доброе и светлое, чему нас научили родители и страна. Наша программа сегодня — это не просто развлекательное шоу. Это повод для размышления. Мы хотим, чтобы через песню дети прочувствовали гордость за свою Отчизну и осознали преемственность поколений», — отметили супруги Маликовы.

Артисты подчеркнули, что считают популяризацию исторических фактов и традиционных ценностей через академическую эстраду своим профессиональным и гражданским вкладом в воспитание подрастающего поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.