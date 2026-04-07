Рынок труда в России, несмотря на экономическую турбулентность и снижением объема найма, сталкивается с проблемой найма молодых кандидатов поколения Z. Основной фактор — работодатели, чаще всего миллениалы или бумеры, хуже понимают кандидатов, которые приходят на рынок, рассказала РИАМО основатель edtech-платформы Defin и онлайн-помощника по поиску работы AIMIKA Наталия Иванова.

«Именно поколение Z сегодня становится основной новой рабочей силой, но подходы к найму по-прежнему остаются прежними: длинные этапы отбора, формальные интервью, попытка „продать“ вакансию через стандартные формулировки. В результате компании сталкиваются с затянувшимися процессами найма, ростом отказов на финальных стадиях и высокой текучкой в первые месяцы работы», — сказала Иванова.

По ее словам, причина чаще лежит не в самих кандидатах, а в том, что бизнес не адаптировал свои процессы под изменившуюся модель поведения на рынке труда. Найм перестал быть односторонним процессом, и это ключевая точка, с которой начинаются все остальные изменения.

Найм стал двусторонним процессом

Первое, что важно учитывать работодателю, — это изменение роли кандидата. Если раньше компания выбирала сотрудника, то теперь кандидат в равной степени оценивает компанию.

Это проявляется в поведении: зумеры спокойно сравнивают офферы, задают прямые вопросы и отказываются от предложений без долгих объяснений. Любая попытка выстроить найм как «проверку» вместо диалога приводит к потере кандидата. Рабочая модель для работодателя — это открытое обсуждение задач, условий и взаимных ожиданий.

Скорость найма стала критическим фактором

Современный рынок труда ускорился, но процессы внутри компаний — не всегда. Если кандидат ждет ответа несколько дней, затем неделю до интервью и еще столько же — решения, он воспринимает это как признак слабой организации.

В реальности сильные кандидаты уходят туда, где быстрее дают обратную связь. Сегодня выигрывает не тот, кто предлагает больше, а тот, кто быстрее принимает решения. Скорость становится частью репутации работодателя.

Формальное интервью больше не работает

Классические вопросы вроде «расскажите о себе» или «кем вы видите себя через пять лет» перестают давать результат. Зумеры не воспринимают собеседование как экзамен, и в ответ дают либо формальные, либо заученные ответы.

Это не позволяет оценить реальный уровень кандидата и его способности. Гораздо эффективнее работают интервью через кейсы: обсуждение реальных задач, опыта и логики принятия решений. Такой формат дает больше информации, снижает дистанцию в коммуникации и вовлекает кандидата.

Попытка «продать вакансию» снижает доверие

Стандартные формулировки вроде «дружный коллектив», «динамично развивающаяся компания», «пицца по пятницам» больше не воспринимаются как преимущество.

Зумеры быстро считывают шаблонность и не доверяют избыточно позитивной подаче. Более того, завышенные ожидания часто приводят к быстрым увольнениям. Практика показывает, что честный разговор о реальных условиях — нагрузке, сроках, требованиях — работает эффективнее и позволяет снизить текучку.

Смысл работы важнее формальных условий

Для зумеров недостаточно просто получить работу и зарплату. Им важно понимать, какую роль они играют, какой результат дают и зачем выполняют свои задачи. Если работа воспринимается как набор функций без контекста, вовлеченность падает уже в первые месяцы. Это напрямую влияет на удержание сотрудников. Поэтому работодателю важно объяснять не только задачи, но и их значение на уровне конкретной роли.

«В итоге становится очевидно: проблема найма зумеров — это не проблема поколения, а проблема несовпадения ожиданий. Бизнес продолжает работать по старой логике, в то время как рынок уже живет по новым правилам», — отметила эксперт.

Компании, которые это игнорируют, будут продолжать сталкиваться с текучкой, эффектом «ушел с работы в обед и не вернулся» и дефицитом кандидатов. Те, кто адаптирует процессы — ускоряет коммуникацию, убирает формальность и выстраивает честный диалог, получают более быстрый найм и более устойчивые команды, заключила Иванова.

