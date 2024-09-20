Друг Николая Дроздова ответил, есть ли у зоолога глаукома
Друг Дроздова не подтвердил информацию о проблемах со зрением у телеведущего
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Художник Константин Мирошник заявил, что телеведущий Николай Дроздов не испытывает проблем со зрением. По его словам, ученому даже не нужны очки во время чтения, сообщает RT.
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что легендарному ведущему программы «В мире животных» якобы грозит слепота. Однако друг Дроздова назвал эти новости «враньем» и «бредом».
«Дроздов читает даже без очков, ведет активную жизнь», — заверил художник Мирошник.
Telegram-канал Mash утверждал, что Николаю Дроздову потребовалась медпомощь из-за резкого ухудшения зрения. Журналисты писали, что зоолог якобы столкнулся с прогрессирующей глаукомой, которая может стать причиной потери зрения.