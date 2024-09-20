Может полностью ослепнуть: Николай Дроздов пожаловался на ухудшение зрения

Профессор, телеведущий Николай Дроздов пожаловался медикам на резкое ухудшение зрения. Он сказал, что видит все, как в тумане, сообщает Mash .

Свыше 10 лет назад Дроздову из-за выявленной катаракты прооперировали оба глаза. У него удалили хрусталики, а вместо них поставили импланты (линзы).

В январе прошлого года телеведущий упал, у него были сломаны ребра. После этого Дроздов заявил, что инцидент повлиял на его зрение, он стал хуже видеть правым глазом.

Недавно медики диагностировали у профессора прогрессирующую глаукому. В 30% случаев из-за этого люди полностью слепнут.