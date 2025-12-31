Дропперов из дела Ларисы Долиной обязали выплатить певице 49 млн рублей

Суд в Йошкар-Оле обязал 9 человек, задействованных мошенниками в схеме с финансами народной артистки РФ Ларисы Долиной, в качестве компенсации вернуть певице 49 млн рублей, которые признаны необоснованным обогащением, сообщает ТАСС .

Так, суд полностью удовлетворил требования первого зампрокурора ЦАО Москвы Максима Чикмарева о взыскании неосновательного обогащения с процентами в пользу певицы. Все дропперы проживали в Йошкар-Оле, все счета были открыты буквально за день до перевода средств Долиной по указанию мошенников.

Согласно документу, взыскать 5 млн рублей в пользу Долиной с Леонтьева Д. М., Основы А.Д. — 13,5 млн рублей, с Южаниной В.С. — 13 млн рублей, с Кондукторова В.В. — 4 млн рублей, с Миловатского Н.В. — 4,1 млн рублей, с Быстровой М.А. — 7,5 млн рублей, с Кольцова Д. А. — 7 млн рублей, с Горячева Р.А. — 3 млн рублей и Герцена О.В. — 4 млн рублей.

Лариса Долина продала квартиру в Хамовниках под влиянием мошенников. Затем Хамовнический суд вернул ей право собственности. Покупательница недвижимости Полина Лурье осталась без жилья и денег, после чего обратилась за помощью в Верховный суд РФ. Тот встал на ее сторону и оставил квартиру за ней.

25 декабря Мосгорсуд постановил выселить Долину. Ей дали на переезд пять рабочих дней. С учетом праздников она должна выселиться до 13 января.

