Дроны помогли СК найти более 10 уклонистов среди новых граждан РФ

сегодня в 18:57

Следователи нашли 14 уклонистов в Подмосковье с помощью беспилотников

В Чехове Московской области военные следователи совместно с сотрудниками Росгвардии провели успешный рейд. Во время него искали уклонистов, которые получили гражданство, но не встали на воинский учет, рассказали Lenta в Главном военном следственном управлении СК РФ.

Силовики осмотрели крупную промзону, площадь которой 30 гектаров, за короткий срок. Для этого использовались дроны.

В результате рейда были найдены 14 человек. Они стали гражданами РФ, однако не встали на воинский учет.

Ранее в России начал работать сайт реестра электронных повесток. На нем можно проверить, не приходил ли документ.