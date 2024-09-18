Россияне смогут проверить наличие электронной повестки на сайте реестра

В РФ была запущена платформа «Реестр повесток». На официальном сайте будет содержаться информация о выдаче россиянам соответствующих документов, сообщает « Российская газета ».

На данный момент тестирование Единого реестра воинского учета проходит в 3 регионах России. Систему проверяют в Сахалинской, Рязанской областях, а также в Республике Марий Эл.

Проверить наличие повестки на сайте можно, осуществив вход через аккаунт на «Госуслугах». Это доступно только тем, у кого есть подтвержденная запись.

Ранее сообщалось, что осенний призыв на срочную службу в армии пройдет с использованием Единого реестра воинского учета. Мужчинам будут рассылать электронные повестки.