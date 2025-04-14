Дрессируются не хуже собак: ветеринар рассказал о необычных способностях крыс

Ветеринарный врач Михаил Шеляков рассказал, что крысы уже давно начали копировать поведение и повадки людей, поэтому большинство социальных экспериментов проводятся на мышах и крысах, сообщает «Вечерняя Москва».

«Крысы ничуть не хуже дрессируются, чем собаки. Вы наверняка знаете эти истории, как надрессированные крысы уходили к соседям и крали для хозяина драгоценности. Правда, интенсивность учебного процесса должна быть очень высокой», — заявил эксперт.

Как отметил Шеляков, такого питомца можно научить даже «давать лапу». Однако это займет намного больше времени, а сам грызун живет меньше, чем собака.

Если крысы будут жить семьей или небольшим «прайдиком», они научатся различать друг друга по именам. Интересно, что даже особого обучения для этого им не потребуется, крысы очень умны, и вскоре после просьбы подойти одну из них, выбежит именно названный грызун.

Также отличительной чертой крыс является факт того, что они могут буквально жить на своем хозяине. Например, они целый день могут находиться в куртке человека, не испытывая дискомфорта.