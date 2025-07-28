«Дождь из саранчи»: в Дагестане водители пострадали от нашествия насекомых

Появилось видео с «дождем из саранчи» в Дагестане

Mash Gor опубликовал видео с одной из федеральных трасс в Дагестане, на котором водитель автомобиля с трудом проезжает через рой саранчи: насекомые врезаются в лобовое стекло и мешают видимости.

В четырех районах республики уже ввели режим ЧС, насекомые захватили около 145 тысяч гектаров. Это связано с ограничениями на обработку земель, природоохранных зон и территорий вблизи воды, саранча прилетает из регионов Северного Каспия.

На прошлой неделе стаи голодной саранчи также атаковали Волгоград. Итальянский прус способен нанести вред всем сельскохозяйственным культурам. Садоводы не справляются с вредными насекомыми, хотя сначала приняли их за кузнечиков.

Люди беспокоятся, что саранча может съесть всю зелень в городе, изначально рой обосновался в сквере на 7-й Гвардейской улице.