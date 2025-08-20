Дождь и ветер будут в Московском регионе 20 августа

Днем 20 августа в Москве и области ожидается от 21 до 23 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

20 августа днем в Московском регионе будет облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь, местами умеренный. Ветер западный, юго-западный, от 7 до 12 метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от 11 до 13 градусов тепла. Будет облачная погода и сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северный, от 6 до 11 метров в секунду. Возможны порывы до 15 м/с.

Ранее врач-психотерапевт Ирина Крашкина рассказала, что во время пасмурной погоды уменьшается выработка серотонина. Это гормон бодрости и хорошего настроения.