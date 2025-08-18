Врач рассказала, как вернуть энергию за неделю в пасмурную погоду

Пасмурная погода снижает выработку серотонина и заставляет чувствовать сонливость уже к вечеру, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Серое небо действительно „ворует“ энергию. Это не метафора, а физиология. Когда мало солнечного света, снижается выработка серотонина — гормона бодрости и хорошего настроения. А мелатонин, наоборот, начинает вырабатываться раньше, и мы чувствуем сонливость уже к шести вечера. Но это не депрессия и не лень — это реакция организма на изменение светового режима. И справиться с этим можно уже за неделю, если включить три простых механизма: свет, движение и белок», — рассказала Крашкина.

Она посоветовала, что в случае, даже если на улице пасмурно, выходить на 15–20 минут. Лучше всего — до 10 утра.

«Это „запускает“ биологические часы. Если нет возможности выйти — откройте все шторы, включите яркий свет в комнате. Можно использовать лампу дневного света — это работает, особенно если вы чувствуете, что день начинается с тумана в голове», — разъяснила врач.

Крашкина уточнила, что шаги — это не про марафоны. Хватит 20–30 минут быстрой ходьбы в день. Это не только тренирует сердце, но и стимулирует выработку эндорфинов.

«Даже если вы не любите спорт, просто идите — без цели, без приложения, без шагомера. Главное — чтобы ноги двигались, а голова немного отключилась. Через неделю вы заметите: мысли стали четче, а усталость — не такой глубокой», — отметила специалист.

Психотерапевт указала на то, что белок — это топливо для нервной системы.

«К августу у многих уже накоплен дефицит: мы летом ели больше углеводов, фруктов, мороженого, но забыли про белок. А он нужен для синтеза тех же нейромедиаторов — серотонина, дофамина. Утром — яйца, творог, йогурт. В обед — рыба, курица, бобовые. Это не диета, это поддержка. И через несколько дней вы почувствуете, что энергия не проседает после обеда, как раньше», — поделилась врач.