Дождь и до +7 градусов ожидается в Московском регионе в четверг
В Подмосковье и столице в четверг температура прогнозируется от плюс 5 до плюс 7 градусов, местами пройдет небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Будет облачная с прояснениями погода. Скорость южного, юго-западного ветра не превысит 12 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.
Утром в регионе наблюдается слабая незамерзающая морось. Влажность составляет 96%. Ветер дует северный.
Также «желтый» уровень погодной опасности ввели в Московском регионе из-за тумана. Он действует до 09:00 четверга.
