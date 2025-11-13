Дождь и до +7 градусов ожидается в Московском регионе в четверг Общество сегодня в 07:12

В Подмосковье и столице в четверг температура прогнозируется от плюс 5 до плюс 7 градусов, местами пройдет небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.