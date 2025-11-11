«Желтый» уровень погодной опасности ввели в Московском регионе из-за тумана

сегодня в 16:11

«Желтый» уровень опасности погоды ввели в Москве и области из-за тумана. Период предупреждения будет действовать 12 часов, сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В Москве «желтый» уровень опасности погоды из-за тумана ввели с 21:00 12 ноября до 09:00 13 ноября.

В области он будет действовать столько же.

Ранее сообщалось, что 11 ноября в Москве и области будет морось. Температура воздуха — от пяти до семи градусов тепла.

