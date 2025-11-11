Морось будет в Московском регионе 11 ноября

Днем 11 ноября в Москве и области ожидается от пяти до семи градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

11 ноября днем в Московском регионе ожидается облачная погода. Местами возможна морось. Ветер западный с переходом на северный, от трех до восьми метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от двух до четырех градусов тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями. По области местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее пресс-служба Минтранса Подмосковья порекомендовала водителям региона поменять резину на зимнюю. Среднесуточная температура уменьшилась до пяти градусов тепла.

