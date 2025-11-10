Водителей Подмосковья призывают сменить летнюю резину на зимнюю

Минтранс Подмосковья призывает водителей поменять резину на зимнюю в связи с понижением среднесуточной температуры до +5 градусов. В конце недели прогнозируют минусовую погоду ночью и первый снег. Об этом сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства.

«Уже необходимо сменить резину, чтобы избежать аварийных ситуаций и комфортно управлять автомобилем, так как из-за воздействия низких температур летняя резина становится слишком твердой и теряет упругость, что ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь, а водитель может потерять управление», — пояснили в ведомстве.

Устанавливайте сезонные шины на всех колесах: на зимней резине стоят знаки «M+S», «M&S», «Winter» или снежинка. Еще раз напомним, что для езды в городской черте подойдут «липучки» — они хорошо прилегают к мокрому асфальту, но на льду уже могут провести себя непредсказуемо. Для езды на загородных трассах хорошо подойдут шипованные шины — они лучше себя ведут на заснеженных и обледенелых участках.

«В конце недели в Подмосковье прогнозируют минусовую ночью и первый снег, поэтому призываем вас быть предельно внимательными: соблюдайте скоростной режим, увеличьте дистанцию, резко не маневрируйте», — добавили в Минтрансе Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.