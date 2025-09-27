Дождь и до +12 градусов ожидается в Московском регионе в субботу
В Подмосковье и столице в субботу температура прогнозируется плюс 10 — плюс 12 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде пройдет дождь.
Скорость северо-западного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст.
В столице и Подмосковье действует «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой вероятности пожаров, а еще в Московской области объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды из-за маловодья на реке Оке в Серпухове.
