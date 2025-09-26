«Оранжевый» уровень опасности погоды объявили в Подмосковье из-за маловодья

сегодня в 22:12

«Оранжевый» уровень опасности погоды объявили на территории Московской области. Он будет действовать до 15:00 30 сентября из-за маловодья на реке Оке в Серпухове, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Оранжевый» уровень погодной опасности — это опасная погода, при которой есть вероятность возникновения стихийных бедствий с возможным ущербом для населения.

Также в столице и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой пожарной опасности. Предупреждение будет действовать в регионе до 18:00 27 сентября. Пожарная опасность будет достигать 4 класса.

Кроме того, «оранжевый» уровень погодной погоды объявлен в Орловской, Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях.