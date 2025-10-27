Дождь будет в Московском регионе 27 октября

Днем 27 октября в Москве и области будет от 8 до 10 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

27 октября днем в Московском регионе будет облачная погода. Возможен небольшой дождь, местами умеренный. Ветер юго-восточный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от четырех до шести градусов тепла. Ожидается облачная погода. Возможен дождь, местами сильный. Ветер южный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что снега и мороза в последнюю декаду октября в Москве и области не будет. При этом дожди будут идти почти ежедневно.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.