Довольно сложно: юрист объяснил, как добиться компенсации за задержку авиарейса

Юрист компании «URVISTA» Глеб Подъяблонский заявил, что в России не так просто добиться компенсации за задержку авиарейса: для этого придется обратиться в суд и доказать свою позицию, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».

«Если идти в суд и требовать именно денежную компенсацию, вам нужно доказать сумму понесенного ущерба. Предположим, ваше рейс опоздал, вы задержались. И что? — спросит вас судья. И вам нужно объяснить, почему вы требуете такую-то сумму. Суды у нас исходят из того, что факт убытков должен быть доказан. Моральный ущерб вообще возмещается в крайне низких размерах», — рассказал эксперт.

По его словам, максимум, на который можно рассчитывать — это возраст денег за билет, но и этот процесс потребует времени. Наилучший способ защитить себя — это страховка, также работают коллективные иски и резонанс в СМИ.

Ранее сообщалось о форс-мажоре в петербургском аэропорту Пулково: обрушивший на город сильный снегопад доставил неприятности многим пассажирам и заставил задержать ряд рейсов.