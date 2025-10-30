Доцент Галий указала на последствия ограничений платных мест в вузах России

Министерство науки и высшего образования России выступило с инициативой установить минимальный порог для зачисления на коммерческие отделения вузов: результаты ЕГЭ должны быть не ниже 50 баллов. Соответствующий проект, определяющий порядок распределения платных мест в университетах на 2026/27 учебный год, был обнародован ведомством. В разговоре с РИАМО кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой государственной и муниципальной службы МОФ РАНХиГС Елена Галий указала на положительные и отрицательные последствия такого решения, которые напрямую повлияют на финансовую стабильность российских вузов.

Галий рассказала, что Минобрнауки выступило с инициативой установить минимальный проходной балл ЕГЭ для поступления на платное обучение — 50. Но ранее университеты имели право самостоятельно определять количество платных мест и перечень специальностей, однако с мая текущего года их полномочия в этой сфере были ограничены. В феврале президент РФ Владимир Путин дал указание прекратить избыточный набор студентов на программы, не востребованные экономикой и рынком труда.

Эксперт пояснила, что у принимаемой меры могут быть как положительные, так и отрицательные последствия, которые повлияют на разные стороны образовательной системы, касающиеся студентов и вузов в целом.

«Ограничение платных мест в вузах — это сложная мера, требующая тщательного анализа и продуманной реализации. Она может стать эффективным инструментом для повышения доступности образования и снижения социального неравенства, но при этом несет значительные риски для финансовой стабильности вузов и качества образования в целом. Для минимизации негативных последствий необходимо комплексное решение, включающее адекватное государственное финансирование, поддержку вузов в поиске альтернативных источников дохода и четкую стратегию развития образовательной системы», — рассказала Галий.

О проекте Минобрнауки

Соответствующий проект, определяющий порядок распределения платных мест в университетах на 2026/27 учебный год, уже был обнародован ведомством. В документе также предлагается приравнять количество платных мест к среднему числу обучавшихся на направлении за деньги в последние три года.

Согласно предложенным изменениям, если средний балл ЕГЭ абитуриента окажется ниже 50, планируется ввести тотальный запрет на его зачисление на платное отделение. Вместе с тем, министерство допускает увеличение квот приема до 15% в случае предоставления университетом убедительных аргументов, а также увеличение на 10% количества мест на тех специальностях, которые соответствуют профилю обучения большей части студентов данного вуза.

Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, Екатерина Харченко, подчеркнула необходимость конкурсного отбора даже на платную форму обучения. Она заявила, что в условиях дисбаланса между рынком труда и системой образования недопустимо выпускать невостребованных специалистов.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил, что новые правила затронут все высшие учебные заведения и специальности. Однако, по его мнению, наиболее остро проблема стоит в областях «экономика и управление» и «юриспруденция».

В результате, в предстоящую приемную кампанию будет сокращено количество мест для платного обучения по 46 направлениям (34 программы бакалавриата и 12 специалитета). Наряду с экономистами и юристами, под ограничения попали направления, включающие психологию, архитектуру, нефтегазовое дело и технологию транспортных процессов. Целью данных мер является повышение качества образования и пресечение возможности получения прибыли недобросовестными вузами за счет студентов.

В соответствии с проектом, до 5 ноября 2025 года министерство науки и высшего образования направит университетам предложения по предельным объемам платного набора. Учебные заведения получат пять дней на внесение возможных поправок. До конца декабря 2025 года министерство утвердит окончательное количество платных мест по направлениям подготовки, специальностям, научным направлениям и образовательным учреждениям.

О баллах ЕГЭ

В октябре министерство образования и науки установило предварительные минимальные баллы для поступления в подчиненные ему вузы в 2026/27 учебном году. По русскому языку установлен минимальный порог в 40 баллов. Для поступления необходимо набрать 40 баллов по профильной математике, 41 балл по физике и 45 баллов по обществознанию. По истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии минимальный порог также составит 40 баллов, а по информатике — 46 баллов. Проходные баллы по химии и биологии были увеличены с 39 до 40, по физике — с 39 до 41 балла, по информатике — с 44 до 46, по истории — с 36 до 40, а по иностранному языку — с 30 до 40. Разработчики изменений уверены, что установление минимальных баллов для поступления в вузы будет способствовать повышению уровня образования.

Ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления Павел Новгородов считает, что регулирование платного приема без комплексных мер, направленных на балансировку рынка труда, не решит проблему дефицита инженерных кадров.

Предложенная инициатива, декларируемая как способ «улучшения качества образования», может превратиться в серьезный барьер, ограничивающий доступ к высшему образованию, в частности, для абитуриентов из регионов. Возникает вопрос: куда пойдут студенты, готовые платить за обучение, но не имеющие возможности поступить на платной основе. Возможные варианты — поступление в колледжи и техникумы для получения среднего профессионального образования, трудоустройство в качестве специалистов среднего звена, смена специальности. Если человек планировал изучать гуманитарные науки, ему будет сложно переключиться на инженерное направление. Также возможен отток абитуриентов в вузы Белоруссии, Казахстана и других стран ближнего и дальнего зарубежья, которые уже предложили свои услуги для российских студентов.

По мнению первого заместителя председателя думского комитета по науке и высшему образованию Олега Смолина, данное решение может ускорить «утечку мозгов».

Ранее сообщалось, что министерство науки и высшего образования РФ разработало проект методики распределения платных мест в вузах, который вводит значительные изменения в правила приема на коммерческой основе.

