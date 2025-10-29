Новая методика распределения платных мест в вузах может появиться в России

Минобрнауки: необходим порог в 50 баллов ЕГЭ для платного обучения в вузах

Министерство науки и высшего образования РФ разработало проект методики распределения платных мест в вузах, который вводит значительные изменения в правила приема на коммерческой основе, сообщает РБК .

Согласно документу, опубликованному для общественного обсуждения, с 2026 года будет запрещен прием абитуриентов со средним баллом ЕГЭ ниже 50 на любые платные направления подготовки. Как отмечает издание, этим продолжается курс на ужесточение регулирования платного образования, начатый в мае текущего года, когда вузы лишились права самостоятельно определять количество коммерческих мест.

Проект также устанавливает, что количество платных мест должно соответствовать среднему показателю приема за последние три года, с возможностью увеличения на 10% для специальностей, где уже обучается более половины коммерческих студентов. Для новых направлений вводится лимит в 10 мест.

Замглавы думского комитета по науке Екатерина Харченко пояснила, что эти меры направлены на создание конкурсной среды даже на платной основе и предотвращение подготовки невостребованных специалистов.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков ранее отмечал, что наибольшие проблемы с дисбалансом наблюдаются на направлениях «экономика и управление» и «юриспруденция».