Доступ к онлайн-казино в России предложили разрешить только с 21 года

По его мнению, доступ к азартным играм в интернете следует разрешить только с 21 года. Также необходимо внедрить механизм самозапрета на участие в играх сроком на 12 месяцев. Эти меры, считает Машаров, помогут снизить риски попадания россиян в финансовую зависимость от нелегальных казино и букмекеров.

Кроме того, общественник предложил в течение 2026–2027 годов урегулировать деятельность криптообменников, которые используются не только для вывода средств из онлайн-казино, но и для легализации денег, похищенных телефонными мошенниками.

Машаров также выступил за введение общественного контроля над этой сферой в дополнение к государственному. Это необходимо из-за высоких социальных и экономических рисков, а также искусственного характера ценообразования цифровых валют.

