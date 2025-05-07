Дошкольники Люберец присоединились к Всероссийской акции «Окна Победы»

«Окна Победы» — это традиционная патриотическая акция, которая проходит в преддверии празднования Дня Победы. Все группы приняли участие в акции. На окнах появились изображения цветов, вечного огня, голубей мира, журавлей и многих других символов, связанных с Победой», — отметила заместитель директора по дошкольному образованию гимназии № 16 «Интерес» Юлия Орлова.

Она добавила, что педагоги, родители и дети приняли активное участие в оформлении окон и создании памятных экспозиций.

«Мы гордимся возможностью участвовать в таких акциях и выражать благодарность всем, кто защищал и защищает Родину. Это отличная возможность рассказать детям о подвиге наших дедов и прадедов, об их героизме и мужестве», — подытожила Юлия Орлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.