«Допрашивали 5 часов»: в США сотрудники ФБР избили и обыскали сотрудницу RT

В США к сотруднице RT пришли с обысками 20 вооруженных сотрудников ФБР

В Соединенных Штатах 20 сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) пришли с обыском к сотруднице RT . Женщина покинула страну из соображений безопасности и вернулась в Россию.

По словам пострадавшей, силовики появились на пороге дома около 05:00 утра. При этом сотрудники ФБР не дали ей одеться, избили и начали обыск.

«Обыскали сначала все тело, не знаю, что они хотели, у них отдельный ордер был именно на обыск тела. Все трогали, скажем так», — заявила журналистка.

Она подчеркнула, что сразу после обыска начался допрос, который длился около 5 часов. Женщина рассказала, что спрашивали о главном редакторе RT Маргарите Симоньян, ее заместителе Елизавете Бродской и замдиректоре дирекции информационного вещания на английском языке Андрее Кияшко.

Кроме того, американские силовики интересовались, встречалась ли журналистка с президентом РФ Владимиром Путиным и источниками финансирования RT. Сотрудники ФБР потребовали разблокировать телефон, проверили переписки и забрали гаджет с собой.

При этом официальных обвинений сотруднице RT не предъявили. Журналистка проходит в качестве подозреваемой в неизвестном уголовном деле.

Женщина связалась с российским консулом, который помог приобрести билет в РФ через третью страну и оперативно покинуть США из соображений безопасности.

Ранее американский Минфин ввел санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня», РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Под рестрикции попал ряд топ-менеджеров RT, включая главреда Маргариту Симоньян. По мнению Вашингтона, фигуранты списка участвовали в кампании по дезинформации для вмешательства в выборы президента США.