«Старикам» тут не место: почему в России предложили повысить транспортный налог на машины старше 15 лет

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) разрабатывает законопроект, который предусматривает введение повышенных ставок транспортного налога для автомобилей старше 15 лет. Однако не все эксперты считают эту инициативу здравой и обоснованной.

Что известно об инициативе РОАД по повышению налога на старые автомобили

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О том, что в России для автомобилей старше 15 лет предложили ввести повышенные ставки транспортного налога и обязанность два раза в год проходить технический осмотр, стало известно 8 июля.

«Ассоциация РОАД разрабатывает законопроект, предусматривающий меры воздействия на автовладельцев для обновления автопарка», — сообщил президент организации Алексей Подщеколдин.

Как отметил президент РОАД, необходимо «стимулировать россиян избавляться от старых автомобилей, которые выработали свой ресурс». Российские автодилеры обеспокоены, что парк автомобилей в России быстро стареет. Для обновления, как считают в РОАД, необходимо ежегодно продавать не менее 3 миллионов автомобилей в течение десяти лет.

Последствия введения повышенного транспортного налога на автомобили старше 15 лет будут очень сильно зависеть от того, как именно реализуют этот закон и, главное, заработает ли вместе с ним реальная государственная программа утилизации, сообщила в беседе с РИАМО гендиректор компании Frank Auto Ирина Франк.

«Без такой программы простое повышение налога станет для многих граждан, особенно с невысокими доходами и живущих в регионах, тяжелой дополнительной нагрузкой. Для них старая машина — часто не роскошь, а необходимое средство передвижения и работы», — подчеркнула эксперт.

Скольких автовладельцев может затронуть повышение транспортного налога

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По разным оценкам, процент автомобилей старше 15 лет составляет 34-36% от числа всех машин в России, говорит в беседе с РИАМО технический консультант «KRAUF автозапчасти» Андрей Коромыслов. Учитывая, что всего в стране зарегистрировано примерно 55,4 миллиона автомобилей, теоретически повышение транспортного налога на машины старше 15 лет может коснуться 18,8-19,9 миллиона автовладельцев.

«Зачем раздражать такое количество граждан непопулярными мерами, совершенно непонятно. Серьезно будут задеты интересы тех собственников, у которых ставки транспортного налога и так высоки. Владеть старым и мощным авто будет, скорее всего, финансово абсолютно невыгодно», — отмечает специалист.

Если ставки налога повысят вдвое, то за условный Toyota Camry 2009 года выпуска с мотором 3,5 литра мощностью 277 л. с. придется заплатить за год уже не 41 550 рублей, а 83 100 рублей, что сопоставимо с месячной зарплатой, объясняет Коромыслов. В этой ситуации встает вопрос, будет ли готов владелец такого еще вполне надежного бизнес-седана отправиться в салон за новым китайским автомобилем — и однозначного ответа на него нет.

В то же время, если программа утилизации старых машин будет доступной и щедрой, часть владельцев действительно задумается о замене авто, считает Ирина Франк. Это потенциально может улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах, так как новые машины обычно безопаснее, и с экологией, так как старые двигатели часто загрязняют воздух сильнее.

Также в законе предусматривается обязательный техосмотр два раза в год для таких старых машин, что теоретически поможет выявлять неисправные автомобили, считает эксперт.

В свою очередь, член общественного совета при Ространснадзоре Михаил Якимов указывает на то, что, с одной стороны, это дело владельца, какими вещами он будет пользоваться: дорогими или дешевыми, старыми или новыми.

«Но автомобили двигаются по дорогам общего пользования. Кроме того, они влияют на качество окружающей среды, что особенно актуально в городах. И потому во всех странах стараются стимулировать индивидуальных владельцев обновлять свои транспортные средства», — подчеркивает специалист.

Чем стимулирование обновления автомобилей обернется на практике

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Транспортный налог — это региональный налог, и сами регионы вправе его устанавливать по своему усмотрению, рассказывает Якимов. Например, для городов регионального значения, таких как Москва и Санкт-Петербург, актуальна проблема брошенных автомобилей, которые занимают парковочные места. Зачастую это автомобили, которые имеют регистрационные знаки и, соответственно, их владельцы платят транспортные налоги.

«Разумно существенно увеличить транспортный налог для таких владельцев, которые не эксплуатируют свои автомобили, больше похожие уже на металлолом», — говорит собеседник РИАМО.

По мнению Якимова, мера, предложенная РОАД, скорее будет воздействовать на автовладельцев, которые, может быть, имеют несколько автомобилей и некоторые из них используются просто как склад ненужных вещей под окнами многоквартирных домов.

В то же время, говорит Ирина Франк, если поддержка от государства в виде эффективной программы утилизации будет слабой или бюрократически сложной, последствия от повышения налога на старые машины будут скорее негативными, поскольку это прямая финансовая нагрузка на наименее защищенные слои населения.

«Люди станут придумывать способы, чтобы обойти этот налог. Учащение техосмотра может привести к росту коррупции на пунктах проверки. Также эта мера может создать социальное напряжение, если будет восприниматься как несправедливая по отношению к тем, кто не может позволить себе новую машину», — считает эксперт.

Кроме того, по мнению Франк, существует риск, что люди вместо покупки нового авто просто пересядут на подержанные машины возрастом чуть меньше 15 лет, которые через несколько лет сами попадут под повышенный налог, не решив проблему кардинального обновления парка. Или, что хуже, старые автомобили могут начать просто бросать или утилизировать нелегально, если официальная процедура окажется невыгодной, добавляет эксперт.

Как эффективно стимулировать россиян чаще обновлять автомобили

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Цель таких новаторский идей, как налог на старые автомобили — сделать сложнее жизнь людей, которые не могут позволить себе новую машину, считает гендиректор группы компаний (ГК) «Автодом» Андрей Ольховский. По мнению эксперта, тогда следом надо вводить еще и предоставление субсидий отдельным категориям людей.

«Обеспечивать безопасность на дороге необходимо через проверку технического состояния автомобиля, а вот налог — это из области глупости. Такая мера не решит проблему снижения продаж и, более того, настроит определенные категории людей против власти», — говорит собеседник РИАМО.

По мнению Ольховского, для того чтобы автопарк в России начал обновляться, нужно снизить стоимость автокредитов. С этим согласен и Андрей Коромыслов: стоит государству расширить программу льготного кредитования, включив туда владельцев авто старше 15 лет и дополнительно профинансировав выплату за утилизируемое транспортное средство, как продажи автосалонов могут пойти в рост, рассказывает он.

Как объясняет Андрей Коромыслов, сегодня при сдаче авто на утилизацию можно получить не более 60 тысяч рублей, которых явно недостаточно. При нынешних процентных ставках выгоднее вкладывать крупные финансы в депозиты, а приобретение авто в качестве инвестиции — дело изначально убыточное. Если же навести порядок в автокредитовании, убрав различного рода «допы» в виде страхования всего и вся за неадекватную цену, если окончательные договоры кредита и купли-продажи будут максимально прозрачны, а ежемесячные платежи не будут повергать в шок — вот тогда продажи будут подниматься.

«Если обратить внимание на работу дистрибьюторов и дилеров многочисленных китайских марок и обязать их развивать не только продажи, но и сервис, обеспечение запасными частями, технической информацией — это поможет повысить доверие пользователей и покупательский интерес», — заключает собеседник РИАМО.