Врачей могут обязать печатать рецепты из-за неразборчивого почерка

В России предложили обязать врачей выписывать рецепты в печатном виде из-за неразборчивого почерка. С соответствующей инициативой к министру здравоохранения Михаилу Мурашко обратился депутат Госдумы Антон Ткачев, сообщает RT.

Ткачев указал, что из-за плохо читаемых назначений аптеки часто отказывают в продаже лекарств, задерживают лечение или выдают неправильные препараты. Особенно сложно приходится пожилым людям, которые не могут самостоятельно разобрать написанное.

Ранее, в мае, Мурашко сообщал, что нехватку врачей в госучреждениях планируется сократить на 95% к 2030 году.