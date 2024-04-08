Домогаров резко ответил на слухи о завершении карьеры из-за разрушения позвоночника

Актер Александр Домогаров опроверг информацию, что он может окончить карьеру из-за разрушения позвоночника, однако признал, что действительно уходит из Театра Моссовета. Сообщения о проблемах со здоровьем артист назвал «бредом», сообщает Газета.ru .

Интересующимся подобными новостями Домогаров посоветовал обращаться в его личный Telegram-канал. По словам актера, там публикуется информация «из первых рук», в том числе «к грязным и нечистоплотным журналистам, которые пользуются слухами».

«Бред. Вы правильно понимаете только то, что я не буду больше работать в Театре Моссовета», — заявил Домогаров.

В понедельник, 8 апреля, в СМИ сообщали, что у Александра Домогарова выявили спондилоартроз — заболевание позвоночника, из-за которого поражаются ткани, мышцы, суставы и хрящи. Кроме этого, по данным прессы, у артиста также обнаружили остеохондроз, спондилез и 6-миллиметровую грыжу на позвоночном диске.