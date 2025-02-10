Домодедовцев приглашают на презентацию тома «Книги памяти», посвященного 80-летию Победы

Глава Домодедово Евгения Хрусталева в своих социальных сетях приглашает жителей городского округа на презентацию второго тома «Книги памяти» — «Домодедовцы в Великой Победе», посвященного 80-летию Победы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие состоится 19 февраля в 14:00 в молодёжном комплексном центре «Победа» (г. Домодедово, пл. 30-летия Победы, д. 2)

Первый том «Книги памяти» был опубликован в 2015 году. В нём увековечены имена 6850 жителей нашего округа, которые с 1941 по 1945 год погибли на полях сражений Великой Отечественной войны.

Несколько лет назад началась работа над созданием второй части «Книги памяти», посвящённой домодедовцам, вернувшимся с полей сражений и трудившимся на предприятиях нашего городского округа, в книге отмечены ветераны трудового фронта.

«Совместными усилиями редакционной коллегии, привлечённых специалистов и самих домодедовцев были собраны и систематизированные ценные сведения о наших жителях. В книге увековечены имена более 15 тысяч человек», — рассказала глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.