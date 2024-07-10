Домик для тамагочи и бачата: в столице начинается фестиваль «Летние игры»

С 10 по 14 июля на столичном Тверском бульваре проходит фестиваль «Летние игры» в рамках проекта «Лето в Москве». Гостей ждут мастер-классы, активности, танцы, творческая лаборатория, сообщает пресс-служба цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

10 и 12 июля в 15 часов будут проводиться занятия по футбольному фристайлу. 11 июля в 16 часов и 13 июля в 13 часов пройдет танцевальный мастер-класс по джаз-фанку, 10 и 14 июля в 16 часов всех желающих ждут на занятия по хип-хопу, 11 и 13 июля в 17 часов — по сальсе. Еще можно будет станцевать бачату или поучаствовать в эстафете.

У памятника Сергею Есенину будут работать творческие мастерские, там состоятся занятия по дизайну летних игрушек. Можно будет создать оформление для супер-вертушки с пусковым механизмом, раскрасить бабочку, маленькие вентиляторы. Юным посетителям мастер-классов подарят тамагочи, а для игрушки им предложат сделать «домики»-чехлы.

В творческой лаборатории дети от 5 лет смогут под руководством специалистов создавать игры-бродилки на тему сказок и фильмов.

В рамках летнего фестиваля планируется провести свыше 50 часов мастер-классов.

Уличные театры представят свои спектакли на мероприятии. Гостей еще ждут уличное шоу и атмосфера праздника.