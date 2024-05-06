Дом культуры после капремонта станет центром притяжения туристов в Шатуре

Дом культуры им. Нариманова — старейшее учреждение культуры Шатуры. В конце 30-х он построен по проекту основателей стиля конструктивизма в русской архитектуре братьев Леонида и Александра Весниных. Имя дано в честь известного азербайджанского общественного и политического деятеля, публициста и драматурга Наримана Нариманова.

«Уверен, что у многих поколений шатурян с этим ДК связано много воспоминаний. Это главная концертная площадка и театральные подмостки. После перезагрузки Дом культуры станет местом притяжения для жителей Подмосковья», — прокомментировал Геннадий Панин.

После проведения капитального ремонта, зданию вернут исторический облик при этом не забывая и о современных стандартах. По фотографиям и эскизам восстановят архитектуру и планировку помещений. В зрительном зале сохранят уникальные люстры, барельефы и лепнину. А картины отправят на реставрацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.