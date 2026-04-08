Дом и территория Невзорова* в Ленобласти перешли в собственность государства

Недвижимость и земельный участок, принадлежавшие телеведущему, блогеру Александру Невзорову* в Ленинградской области, обращены в доход государства. Согласно некоторым предположениям, в этих зданиях могут создать музей, сообщает Mash .

Переход собственности под контроль государства был оформлен еще в середине марта. Тогда же из реестра владельцев исключили тещу блогера, известного распространением недостоверной информации, через которую он пытался удержать актив на территории России.

Рыночная стоимость данного загородного комплекса в настоящее время приближается к 12 миллионам рублей. На участке расположены: четырехэтажное здание площадью 344 квадратных метра на берегу Финского залива, а также известная конюшня. Объект недвижимости получил статус муниципальной собственности — на месте бывшей усадьбы Невзорова может быть, в частности, организован музей.

В Росимуществе подтвердили, что жилой дом, ранее принадлежавший Невзорову*, перешел в государственную собственность на основании судебного акта. В связи с наложенным запретом на приватизацию, дальнейшее распоряжение объектом будет осуществляться в соответствии с публичными интересами, пояснили в ведомстве.

* Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.