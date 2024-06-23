«Долой налоги на чаевые»: Трамп оставил на чай 500 долларов и записку о налогах

Fox Business: Трамп оставил в ресторане 500 долларов чаевых и записку о налогах

Экс-президент США Дональд Трамп оставил в ресторане 500 долларов чаевых и записку, в которой призвал отменить налоги на чаевые, сообщает РИА Новости .

Во время своей предвыборной кампании в Южной Филадельфии Дональд Трамп побывал в ресторане Tony and Nick’s Steaks. Там он произвел большое впечатление на сотрудников заведения.

По данным телеканала Fox Business, экс-президент США оставил 500 долларов чаевых официанту, а на обороте чека написал следующее: «Долой налоги на чаевые».

Отмечается, что на прошлой неделе Трамп выступил во время митинга в Лас-Вегасе и пообещал избирателям после возвращения на пост президента США отменить налоги с чаевых, являющихся главным источником дохода для представителей индустрии развлечения.

Выборы президента США намечены на 5 ноября. Ранее Трамп пообещал закончить украинский конфликт еще до своей инаугурации при победе.