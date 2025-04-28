Долголеты Королева отметили Международный день танца флешмобом «Танцуем твист!»

В преддверии Международного дня танца, который отмечается 29 апреля, участники клуба «Активное долголетие» в Королеве провели веселый флешмоб под названием «Танцуем твист!». Красочное мероприятие прошло в парке «Костино» и собрало более 50 участников, сообщила пресс-служба администрации городского округа Королев.

В рамках праздника педагог по хореографии Раиса Манина и танцевальная группа «Карусель» клуба «Активное долголетие» провели увлекательные мастер-классы, погружая всех в атмосферу танцевального веселья. Участники не только освежили свои танцевальные навыки, но и зарядились позитивом и отличным настроением.

Мероприятие прошло в дружеской обстановке и подарило всем массу положительных эмоций и теплых воспоминаний. Участники отметили, что подобные встречи не только укрепляют здоровье, но и приносят радость общения и умиротворение.

Напоминаем, что подключиться к клубу «Активное долголетие» может каждый желающий житель Королева: женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Все подробности о проекте можно найти на сайте: dolgoletie.mosreg.ru.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.