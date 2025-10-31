Долетел до трассы М-11: определена природа зеленого болида в Московском регионе

сегодня в 13:12

Железный метеорит был зеленым болидом, который видели в Московском регионе

Некоторые фрагменты зеленого болида, который был замечен в небе над Московским регионом, могли долететь до трассы М-11 «Нева», соединяющей Москву и Санкт-Петербург, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Жители Центральной России могли увидеть яркий болид утром 27 октября. Это был железный или железно-каменный метеорит размером около 1 м. Он влетел в атмосферу Земли и разрушился.

Болид пронесся с большой скоростью над городами Вологда и Череповец и над северной частью Рыбинского водохранилища. Интенсивное разрушение произошло в районе города Пестово в Новгородской области — местные жители могли наблюдать интенсивные вспышки.

Спустя 4 секунды он распался окончательно, а его обломки долетели до окрестностей населенных пунктов Боровичи, Максатиха, Пестово, Удомля. Кроме того, часть фрагментов могла упасть в районе трассы М-11 «Нева» Москва — Санкт-Петербург.

В основном местность, где упали обломки, болотистая, лесистая, труднодоступная. Перспективы обнаружения остатков тела там крайне малы.

Огромный болид видели и жители Фрязина, Истры, Люберец, Раменского, Красногорска. Ролики с полетом небесного тела опубликованы в Сети.

