Доктор Мясников узнал про крем для лица со спермой лосося и впал в ступор

Врач и телеведущий Александр Мясников был поражен, когда узнал о существовании крема для лица, в состав которого входит сперма лосося.

В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач-косметолог Наталия Николаева в качестве эксперта перечисляла популярные средства для борьбы с морщинами.

Телеведущий обратил внимание на одну из баночек и прочитал вслух надпись на этикетке. Он предположил, что крем с ДНК лососевых рыб содержал рыбий жир. Однако косметолог пояснила, что крем производится на основе спермы лосося.

«Так, подожди, подожди, я не все понял. А она у лосося есть?» — спросил у эксперта Мясников.

Николаева ответила, что в производстве данного крема используются молоки лосося, которые представляют собой семенную жидкость рыбы.

После этого Мясников признался, что потерял дар речи, а его мысль «очень далеко уже ушла».

