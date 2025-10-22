Договор с психотерапевтами: как предотвратить выгорание сотрудников

Осенью многие сотрудники сталкиваются с эмоциональным выгоранием и неудовлетворенностью работой, что может привести к увольнениям. Управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов рассказал, какие меры помогут компаниям сохранить коллектив и повысить эффективность, сообщает Sputnik .

Осенью сотрудники часто задумываются об увольнении из-за выгорания и неудовлетворенности работой, рассказал управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов. По его словам, психологическое благополучие становится важным фактором эффективности труда, а многие работники сталкиваются с эмоциональным истощением и стрессом на работе и дома.

Быханов отметил, что для сохранения коллектива компаниям важно заключать договоры с профессиональными психотерапевтами, создавать условия для отдыха и формировать культуру взаимного уважения.

Эксперт также посоветовал сотрудникам чаще проветривать рабочее пространство, гулять на свежем воздухе в обед, общаться с коллегами и заниматься обучением для поддержания мотивации и снижения стресса.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.