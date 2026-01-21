«Договор можно „размотать“»: как Джиган может забрать половину имущества

Рэпер Джиган может добиться пересмотра брачного договора с Оксаной Самойловой и получить половину совместно нажитого имущества, даже если по документам все должно было достаться супруге. Для этого необходимо важное условие — доказать, что он был в «несознанке», когда подписывал договор, сообщил РИАМО адвокат Александр Бенхин.

«Все абсолютно точно сказано Сергеем Жориным, моим коллегой, большим профессионалом. В данном случае у Джигана действительно есть хорошие шансы оспорить этот брачный договор. Напомню, что у Жорина был обратный случай, когда он представлял интересы Бари Алибасова. Тогда Лидия Федосеевна Шукшина, являвшаяся его женой на тот момент, вроде бы добровольно подарила ему квартиру. Спустя несколько лет эту сделку удалось „размотать“ обратно, обосновав тем, что она не отдавала отчет своим действиям», — сказал Бенхин.

Он указал на то, что это произошло еще за несколько лет до истории с Долиной. Формально сделка выглядела легитимной: все подписывалось под видеофиксацию, но в итоге было доказано, что она не осознавала происходящего, и сделку отменили. Причем Алибасов успел подарить эту квартиру своему водителю. В результате были отменены обе сделки, и квартира в Новой Москве вернулась Лидии Шукшиной.

«Сейчас ситуация зеркальная. К Жорину обратился Джиган, и они сопоставили хронологию: на момент подписания брачного договора он действительно мог не отдавать отчет своим действиям, поскольку проходил лечение, находился под воздействием медикаментозных препаратов, и на это есть выписки из истории болезни. По датам можно четко установить, лечился он в тот момент или нет», — отметил адвокат.

Бенхин подчеркнул, что это очень сильный триггер: реально можно доказать, что он не осознавал значение своих действий.

«В этом случае вступает в силу законодательство Российской Федерации, Семейный кодекс, согласно которому совместно нажитое имущество подлежит разделу пополам. Далее, там встает вопрос об алиментах, но думаю, что он как нормальный еврейский папа, детей своих не обидит», — заключил эксперт.

Оксана Самойлова и Джиган находятся в процессе расторжения брака, однако суд пока официально их не развел. Самойлова официально подала заявление в октябре 2025 года. В январе 2026 года стало известно, что Джиган подал встречный иск — он требует признать брачный договор недействительным, заявляя, что подписал его в «уязвимом состоянии».

