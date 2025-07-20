Дочь Майкла Джексона снялась голой во время купания с женихом

27-летняя американская актриса и певица Пэрис Джексон, дочь знаменитого Майкла Джексона, опубликовала откровенное фото, на котором она запечатлена без бюстгалтера во время купания, сообщает «Лента.ру» .

Девушка отправилась на отдых вместе с женихом, 47-летним актером Джастином Лонгом. Парочка приехала на водоем. Джексон решила снять с себя купальник и сфотографироваться топлес.

Фото она опубликовала в Instagram*. В кадре девушка стоит в одних черных плавках. Она повернулась к камере спиной. Фанаты смогли разглядеть татуировки на шее и руке дочери Майкла Джексона.

Девушка не боится наряжаться в откровенные образы и представать в таком виде на улице. Так, недавно она появилась на вечеринке amfAR Gala в боди с прозрачной накидкой.

Ранее экс-адвокат Майкла Джексона назвал причину смерти знаменитого певца. По его словам, поп-короля «убили» судебные разбирательства.

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