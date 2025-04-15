Дочь худрука московского «Вишневого сада» Вилькина умерла в 51 год

В Москве умерла актриса, режиссер и сценаристка Татьяна Вилькина. Артистка скончалась в 51 год из-за острой сердечной недостаточности, сообщает SHOT .

Вилькина умерла в своей квартире в Большом Тишинском переулке. Прочие обстоятельства ее смерти выяснятся.

Татьяна Вилькина — дочь худрука театрального центра «Вишневый сад» Александра Вилькина и заслуженной артистки России Ольги Широковой. При жизни она создавала документальные картины и успела сыграть в фильмах «Тартюф», «Ретро вдвоем».

Между тем в Лондоне умерла актриса из «Доктора Кто» и «Возвращения в Страну Оз» Джин Марш. Артистка скончалась из-за осложнений после продолжительной деменции. Марш не стало на 91-м году жизни.

