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В Лондоне скончалась актриса из «Доктора Кто» Джин Марш

Скончалась актриса из Великобритании Джин Марш, которая играла в сериале «Доктор Кто» и кинокартине «Возвращение в Страну Оз». Женщине было 90 лет, сообщает Super со ссылкой на Hollywood Reporter.

У Марш была деменция. Она скончалась из-за осложнений болезни.

Актриса умерла в своем доме в столице Британии, Лондоне.

Марш играла Сару Кингдом в «Докторе Кто». Из популярных ролей, помимо «Возвращения в страну Оз», на счету у Марш были «Клеопатра» и фильм Альфреда Хичкока «Безумие».

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