16-летний футболист из Волгограда умер, когда играл в компьютер после тренировки

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16-летний футболист «Ротора» умер в Волгограде после игры в компьютер

16-летний футболист из волгоградского футбольного клуба «Ротор» Максим Семенов скончался. Он умер, когда начал играть в компьютер после занятия, сообщает SHOT .

Семенов пришел домой после активной футбольной тренировки. Чтобы отдохнуть, он сел поиграть в компьютер.

Однако в один момент футболисту резко поплохело. Близкие позвонили в скорую помощь. Однако помочь доктора не смогли. Молодой человек умер в квартире.

По предварительной информации, у Семенова остановилось сердце.

Спортсмен был выходцем из спортивной школы «Ротор». Он был членом МФК «Родина». Недавно Семенов начал играть в Южной лиге.