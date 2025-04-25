Добрая традиция: Воробьев объявил о Всероссийском субботнике в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о проведении Всероссийского субботника 26 апреля. В этом году для уборки подготовили 741 точку и 624 места для выдачи инвентаря.

«Приведем в порядок дворы, парки и скверы: уберем мусор, посадим деревья, восстановим цветники, расчистим газоны. Это уже добрая традиция — навести чистоту после зимы и сделать любимые места еще уютнее», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Глава региона отметил, что на многих площадках состоится культурно-развлекательная программа. Найти ближайшую точку можно на карте. Воробьев призвал жителей Подмосковья присоединяться к Всероссийскому субботнику.

21 апреля стартовало Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства. Это инструмент, который поможет понять, какие территории в регионе больше всего нуждаются в обновлении.

В этом году голосование пройдет в пятый раз по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Жители смогут сами решить, как именно благоустроить территорию. Принять участие в опросе может каждый житель региона старше 14 лет.

Голосование продлится до 12 июня. Чтобы принять участие, необходимо войти на портал «Госуслуги» и выбрать место, которые нужно благоустроить. В прошлом году в голосовании приняли участие более 855 тысяч жителей региона.

Ранее Воробьев рассказал о Всероссийском голосовании.

«289 общественных территорий из 54 округов представлены. Все жители старше 14 лет до 12 июня могут отдать свой голос на портале», — сказал глава Московской области.