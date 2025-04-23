Воробьев: голосование поможет определить территории, где нужно благоустройство

Голосование по благоустройству позволяет определить территории в Подмосковье, которые надо привести в порядок, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он напомнил, что в регионе в этом году в продолжение президентской инициативы идет программа по благоустройству. Это всероссийское голосование.

«289 общественных территорий из 54 округов представлены. Все жители старше 14 лет до 12 июня могут отдать свой голос на портале», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Несмотря на то, что все территории выиграть не могут, власти обратят внимание на те, которые соберут больше всего голосов. По словам губернатора, это помогает выявить места, где больше всего нужно благоустройство.

Всероссийское онлайн-голосование за выбор объектов благоустройства стартовало в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Оно пройдет по 12 июня в более чем 1,5 млн муниципальных образований. ставить свой голос можно по ссылке.