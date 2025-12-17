До -10: синоптик рассказал о похолодании в Москве перед Новым годом

сегодня в 14:40

Синоптик Позднякова: со вторника в Москве начнется похолодание

Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в начале следующей недели в столице начнется вторжение холодного фронта, сообщает RT .

«Практически 22-е число, понедельник, будет самым теплым днем на следующей неделе: ветер сменится», — сказала синоптик.

По ее словам, к 25 декабря ночная температура опустится до -10 °С ночью, хотя средняя температура будет на 1,5—2 °С выше нормы.

Ранее на Москву начал движение с запада теплый атмосферный фронт: до конца этой недели синоптики обещают оттепель. В небе образуются плотные многослойные облака, ожидается выпадение снега, могут пойти дожди.

Местами появится гололед, возможны и ледяные дожди. Ветер — юго-западный с порывами от 3 до 8 м/с. Атмосферное давление — 748 мм ртутного столба. В среду в столичном регионе пройдут небольшие дожди с мокрым снегом.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.