ДнепроГЭС в подконтрольном ВСУ Запорожье в критическом состоянии

Назначенный властями Украины глава Запорожской областной госадминистрации Иван Федров заявил, что ДнепроГЭС находится в критическом состоянии, движение с левого на правый берег перекрыто, пишет РИА Новости со ссылкой на эфир национального телемарафона.

«Сейчас ДнепроГЭС находится в критическом состоянии. Речь уже не идет даже о выработке электроэнергии, по состоянию на сегодняшний день перекрыто полностью движение с левого берега на правый, поэтому наши жители ограничены в трафике. В качестве объезда используются два моста, на которых налажена логистика в обе стороны», — сказал Федоров.

Ранее Иван Федоров сообщил, что одна из частей ДнепроГЭС получила повреждение.

Специалисты осматривали повреждение. Движение перекрыли.