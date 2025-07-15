В Мытищах прошел экологический велопробег

По инициативе заместителя главы городского округа Мытищи Артура Суворова прошла в прямом смысле выездная встреча с активными жителями, общественниками, представителями депутатского корпуса, управления экологии и лесопаркового хозяйства, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Мероприятие было посвящено вопросам озеленения нашего города. Велосипедный маршрут прошел от Парка Мира до Мытищинского лесопарка с остановками в местах наибольшего притяжения жителей. Это парки, скверы, пруды. При непосредственном общении с жителями обсудили важные экологические вопросы, посмотрели места, где необходимы дополнительные посадки, где есть вопросы по уходу и возможному изменению ландшафтных решений.

«Такие форматы общения всегда ценны, — отметил Артур Суворов. — Благодарю всех участников за активность и неравнодушие».

Такие инициативы демонстрируют, что экологическая интеграция и участие жителей — это не просто модный тренд, а фундаментальные принципы устойчивого развития городов будущего.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области. «Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.