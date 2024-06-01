Движение в районе ДнепроГЭС перекрыли после взрывов в Запорожье
Движение в районе Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС) закрыли. Об этом рассказали в пресс-службе патрульной полиции подконтрольной Украине части Запорожской области, сообщает РБК.
Дорогу в районе станции перекрыли после информации о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов уточнил, что прилеты зафиксировали по местам, которые украинская армия использует для ведения боевых действий.
Ранее в Виннице и Запорожье прогремели взрывы.