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Движение в районе ДнепроГЭС перекрыли после взрывов в Запорожье

Движение в районе Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС) закрыли. Об этом рассказали в пресс-службе патрульной полиции подконтрольной Украине части Запорожской области, сообщает РБК.

Дорогу в районе станции перекрыли после информации о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов уточнил, что прилеты зафиксировали по местам, которые украинская армия использует для ведения боевых действий.

Ранее в Виннице и Запорожье прогремели взрывы.